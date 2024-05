Oposição espanhola sai às ruas de Madri contra Pedro Sánchez e anistia

Diante do que considerava um tratamento injusto e agressivo, Sánchez tomou, no final de abril, a decisão inédita de se retirar por cinco dias da vida pública para considerar sua renúncia, período que concluiu com o anúncio de que permaneceria no cargo.

Quanto à anistia, foi uma exigência dos partidos independentistas catalães para prestar o apoio de seus catorze deputados à investidura de Sánchez, o que lhe permitiu governar novamente apesar de ter ficado em segundo lugar atrás do PP nas eleições de julho de 2023.

Ángel Santana, um basco que veio à capital para se juntar ao protesto, expressou seu temor de que a anistia acabe se estendendo aos presos da organização armada basca ETA, que matou mais de 850 pessoas durante mais de quatro décadas até abandonar a luta armada em 2011.

O Congresso dos Deputados aprovará definitivamente na quinta-feira a lei que beneficiará cerca de 400 independentistas relacionados à tentativa de secessão da Catalunha em 2017.

A "Proposição de Lei Orgânica de Anistia para a Normalização Institucional, Política e Social na Catalunha" poderá beneficiar, em primeiro lugar, Carles Puigdemont, o ex-presidente regional catalão que se refugiou na Bélgica em 2017, fugindo da justiça espanhola e que agora poderá retornar à Espanha.

