Nove marinheiros morrem em naufrágio de pesqueiro nas Ilhas Malvinas

Os 14 sobreviventes, treze em um barco e um em outro, estavam a caminho do porto de Stanley, nas Malvinas, onde deveriam chegar na tarde de quarta-feira, disse Blanco.

Stanley (Puerto Argentino para Buenos Aires) é a capital do arquipélago no Atlântico Sul, a 400 quilômetros da costa argentina e a quase 13.000 km do Reino Unido.

Dos 27 membros da tripulação, dez eram espanhóis, oito russos, cinco indonésios, dois uruguaios e dois peruanos, disse Blanco.

Dois dos espanhóis morreram e dois estão desaparecidos, informou a prefeitura da Galícia, região do noroeste da Espanha de onde vinham as duas vítimas fatais.

"A causa do naufrágio é desconhecida até o momento, mas "parece que foi de fato causado por um vazamento no casco do navio", acrescentou Blanco.

De acordo com as autoridades das Falklands, o naufrágio ocorreu na tarde de segunda-feira "a cerca de 200 milhas náuticas (370 quilômetros) a leste de Stanley", disse o governo do território britânico em um comunicado publicado no Facebook.