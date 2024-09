Dominique Pelicot, um 'criminoso sexual' que destruiu toda uma família na França

O investigador então garante que é ela. "Descubro que meu pai me fotografou, escondido, nua. Por quê?", questionou a filha, agora convencida de que seu pai também a drogou, assim como fez com sua mãe.

- Inocência perdida -

Dominique divulgou as fotos na Internet, mas Caroline e sua mãe não foram as únicas a sofrer com os atos deste homem de 71 anos, que acompanhou a audiência de um canto do banco dos réus, constatou um jornalista da AFP presente no tribunal.

Ele também fotografou sem consentimento Céline, a esposa de seu filho David, e Aurore, ex-companheira de seu filho Florian.

Ambas, atualmente com 48 e 37 anos, respectivamente, pensavam, no entanto, que faziam parte da "família ideal" e "carinhosa", com um sogro "prestativo", apesar de seus ataques de raiva ocasionais.

Entre as imagens descritas por Céline no tribunal está uma dela nua e grávida de gêmeas em 2011, na qual é feito um zoom em suas partes íntimas.