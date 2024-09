Luta pelo retorno de restos mortais de indígenas à América do Sul dura mais de um século

No Museu do Homem, em Paris, os restos mortais de seis indígenas da América do Sul permanecem "em uma caixa" há "132 anos", afirma Corinne Toka Devilliers, que luta para sua devolução ao território da Guiana Francesa.

No início do ano de 1892, 33 indígenas dos povos Galibis e Aruaque, de entre 3 meses e 60 anos de idade, partiram para a Europa de Paramaribo, na antiga Guiana Holandesa e atual Suriname, vizinha da Guiana Francesa.

O explorador francês François Laveau recrutou esses homens e mulheres da foz do rio Maroni a pedido do diretor do Jardin d'Acclimatation em Paris para mostrá-los aos visitantes.