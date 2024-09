Suspeito de tentativa de assassinato a Trump é acusado de porte ilegal de arma

Na tarde de domingo, Trump estava em seu clube de golfe na Flórida (sul), quando foram ouvidos "disparos" próximos, segundo sua equipe.

Routh foi detido no domingo, depois que um agente do Serviço Secreto alertou que o cano de um fuzil apontava para os arbustos do Trump International Golf Course.

Os agentes, que estavam mobilizados em uma bolha de segurança móvel próxima ao ex-presidente, "enfrentaram" um indivíduo, disse Rafael Barros, do Serviço Secreto americano.

Trump saiu ileso do incidente.

A polícia disse que Routh fugiu em um carro e foi detido pouco depois.

Foram encontrados um fuzil AK-47 com mira telescópica, juntamente com duas mochilas e um equipamento de gravação de vídeo, segundo o xerife do condado de Palm Beach (Flórida), Ric Bradshaw.