'Cavalo de Troia' moderno: os dois dias de caos no Líbano

Os renomados serviços israelenses viveram um último ano de extrema tensão, acusados de não preverem o ataque do movimento islamista Hamas em Israel em 7 de outubro. No entanto, conseguiram assassinar um dos seus líderes em julho, no centro de Teerã.

Em 17 de setembro, no início da tarde, centenas de membros do Hezbollah, movimento islamista libanês próximo do Irã e aliado do Hamas, ficaram feridos pela explosão dos seus pagers.

Estes pequenos aparelhos, relíquias de outra época, permitem receber mensagens e alertas sonoros através de radiofrequência própria, fora das redes de telefonia móvel, o que evita que sejam interceptados.

As explosões atingiram vários redutos do Hezbollah ao sul de Beirute, no sul do Líbano, no leste do Vale do Bekaa e até na Síria.

- Consternação -

As imagens mostram cenas de terror. Ambulâncias se deslocam em massa para os hospitais. Uma menina de 10 anos torna-se a primeira morte comprovada, antes do filho de um deputado do Hezbollah.