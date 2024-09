Bombardeios israelenses deixam 100 mortos no Líbano

A onda de ataques a partir do amanhecer contra alvos do movimento pró-Irã no sul e leste do Líbano é a maior executada pelas tropas de Israel desde o início da guerra.

"Até o momento, mais de 300 alvos do Hezbollah foram atacados", informou o Exército em um comunicado. Mais cedo, as forças militares israelenses anunciaram 150 ataques aéreos em apenas uma hora, das 6H30 às 7H30 (entre 0H30 e 1H30 de Brasília).

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, denunciou um "plano de destruição" executado por Israel contra o país e pediu à ONU e aos "países influentes" para "dissuadir" o governo israelense da "agressão".

A agência estatal libanesa de notícias ANI relatou "mais de 80 bombardeios em meia hora".

"Estamos vivendo sob bombardeios, dormimos e acordamos com os bombardeios", declarou Wafaa Ismail, uma dona de casa de 60 anos, na localidade de Zautar, sul do Líbano.

O Exército israelense aconselhou os libaneses a "se afastarem" das posições do Hezbollah e alertou que prosseguirá com bombardeios mais "extensos e precisos" contra o grupo islamista.