Líbano está à 'beira do abismo', alerta chefe da ONU

"Todos deveríamos estar alarmados com esta escalada", disse Guterres, que também denunciou o "desprezível" ataque do grupo islamista em Israel no dia 7 de outubro, afirmando, em contrapartida, que "nada pode justificar o castigo coletivo" que o povo palestino está sofrendo pelas mãos de Israel.

Em um discurso interrompido várias vezes pelos aplausos, Guterres alertou que o estado do mundo é "insustentável". "Não podemos seguir assim", disse.

Enumerou três desafios principais que ameaçam o planeta: a impunidade, a desigualdade e as incertezas. "Os três estão conectados e chocam" entre si, alertou.

"O grau de impunidade no mundo é politicamente indefensável e moralmente intolerável. Um número crescente de governos e outros (atores) se sentem autorizados, como no jogo do Monopoly, a (utilizar) a carta "saia da prisão", disse.

"Podem pisotear o direito internacional. Podem violar os acordos internacionais sobre direitos humanos ou as decisões dos tribunais internacionais. Podem desprezar o direito internacional humanitário. Podem invadir outro país, devastar sociedades inteiras ou desprezar por completo o bem-estar de seu próprio povo", enumerou.

A "era da impunidade", disse, pode ser vista no Oriente Médio, na Ucrânia, ou no Sudão, em Mianmar, na República Democrática do Congo, Haiti ou Iêmen, onde a violência e o sofrimento seguem sem encontrar soluções.