Com Mbappé e sem Courtois, Real Madrid visita Lille na 2ª rodada da Champions

- Courtois fora -

Pelo lado do Real Madrid, o goleiro Courtois está fora do jogo, depois de se lesionar no clássico de domingo contra o Atlético, em uma noite para esquecer.

O gigante belga foi o alvo dos torcedores do time 'colchonero' que atiraram objetos em campo, incidente que obrigou o árbitro a paralisar a partida por dez minutos.

Courtois sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e ficará afastado por duas semanas. Com sua ausência, o titular no gol do Real Madrid será o ucraniano Andriy Lunin, um dos heróis na campanha do título da Champions na temporada passada, especialmente na disputa de pênaltis contra o Manchester City nas quartas de final, quando defendeu duas cobranças do time inglês.

