Governo trabalhista britânico completa 100 dias com muitos eleitores decepcionados

Este sábado (12) marca cem dias do governo trabalhista de Keir Starmer no Reino Unido, depois de 14 anos de Executivos conservadores, com decepção entre muitos de seus eleitores por alguma medida impopular e por ter aceitado presentes enquanto pedia sacrifícios à população.

Uma pesquisa publicada nesta sexta-feira (11) pelo instituto YouGov indica que "quase metade dos que votaram no Partido Trabalhista nas eleições (47%) diz que tinha expectativas mais altas e sente-se desiludida até agora".

Outra pesquisa recente da mesma organização indica que 63% dos britânicos têm uma opinião desfavorável sobre os primeiros passos de Starmer, que assumiu as rédeas do Partido Trabalhista em 2020 com um discurso mais centrista, em contraste com o seu antecessor à frente do partido, Jeremy Corbyn, com perfil mais de esquerda.