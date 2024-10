Putin e Pezeshkian afirmam ter posições 'próximas' no cenário internacional

"As relações com o Irã são uma prioridade para nós e se desenvolvem com sucesso", acrescentou em um breve discurso transmitido pela televisão estatal russa.

Pezeshkian também enfatizou a crescente proximidade com Moscou.

"Nossas posições no cenário internacional são similares", assegurou Pezeshkian, segundo uma tradução oficial divulgada pela televisão russa.

O encontro entre Putin e Pezeshkian ocorre em um momento de conflito no Oriente Médio.

Teerã é acusada por países ocidentais de fornecer drones explosivos Shahed e mísseis de curto alcance para a Rússia, o que o Irã nega.

Putin e Pezeshkian planejam voltar a se reunir na cúpula dos Brics na cidade russa de Kazan, que ocorrerá entre 22 e 24 de outubro.