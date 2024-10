Israel 'não vai parar' até capturar todos os envolvidos no ataque de 7/10, diz chefe do Exército

Israel "não vai parar" até capturar todos os autores do ataque letal do Hamas de 7 de outubro de 2023 e conseguir trazer de volta "todos os reféns", disse o chefe do Estado-Maior, Herzi Halevi, após o anúncio da morte do líder do movimento islamista palestino, Yahya Sinwar.

Israel "acerta as contas" com Sinwar, considerado um dos mentores do ataque no sul de Israel, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza, acrescentou o general.

