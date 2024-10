Netanyahu e Biden vão copperar para libertar reféns em Gaza após a morte de Sinwar

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente americano, Joe Biden, acordaram, nesta quinta-feira (17) cooperar para conseguir a libertação dos reféns em Gaza, após a eliminação do líder do Hamas, Yahya Sinwar, informou o gabinete do chefe de governo de Israel.

Em conversa por telefone, Biden parabenizou Netanyahu pela eliminação de Sinwar e ambos consideraram que a morte representaria "uma oportunidade para promover a libertação dos reféns" e "cooperariam para alcançar este objetivo", acrescentou o gabinete de Netanyahu em um comunicado.

