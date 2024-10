Justiça argentina definirá em uma semana acusação de estupro contra jogadores de rugby franceses

Em resposta, a acusação apresentou nesta sexta-feira uma nova prova de que ela não sofre da doença.

No entanto, a juíza Eleonora Arenas, que presidiu a audiência nesta sexta, "rejeitou" esses argumentos, afirmou à AFP o porta-voz da Justiça provincial, Martín Aumada.

A advogada Romano mostrou-se insatisfeita com a atuação do Ministério Público, criticando-o por não ter considerado as provas.

A defesa também incluiu vários áudios de WhatsApp nos quais a denunciante fala de forma favorável a uma amiga sobre o encontro sexual com os jogadores. Os advogados da mulher alegam que as mensagens foram tiradas de contexto.

Segundo relatórios forenses, a denunciante apresentava pelo menos "15 marcas ou lesões" em seu corpo após o encontro sexual.

