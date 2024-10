Órfãos transformam horror em esperança 30 anos após o genocídio em Ruanda

Em outubro de 1994 - três meses depois do término do genocídio - uma enfermeira francesa chamada Dominique Jassef, que havia trabalhado em um hospital beneficente, o encontrou na floresta com desnutrição avançada. "Eu comia o que podia. Cacei pequenos animais. Permaneci nas árvores", afirmou.

"Quando minha segunda mãe me encontrou, provavelmente sobreviveria por uma semana", contou. Os médicos pensaram que "não havia esperanças", mas a enfermeira francesa se recusou a desistir dele, lhe deu tratamento e depois o adotou, mudando sua vida.

- O legado vergonhoso da França -

Gaspard ainda tem problemas para dormir e é assombrado pelo dia em que teve que enterrar sua mãe e sua irmã.

Mas, em "minha tristeza tive a grande sorte de ter duas mães muito amorosas", acrescentou.

Apesar do trauma, ele foi um aluno brilhante e trabalhou vários anos em um 'think tank' e cofundou o grupo de apoio The Adopted of Rwanda (Os Adotados de Ruanda).