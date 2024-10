Messi e Inter Miami iniciam disputa da MLS Cup

"É um formato um pouco injusto", comentou Martino. "É assim mesmo e já o conhecemos há muito tempo, temos que nos preparar para o jogo e tentar ser melhores que o Atlanta. É disso que se trata".

A força de Messi e de seu parceiro de ataque, o uruguaio Luis Suárez, que marcou 20 gols na temporada regular, deve ser suficiente para superar um Atlanta que terminou em nono e avançou aos playoffs após vencer o CF Montreal nos pênaltis na repescagem.

O confronto desta sexta será transmitido gratuitamente pela plataforma Apple TV. As contas oficiais da MLS e do Inter Miami terão um sinal especial no TikTok onde cada passo de Lionel Messi poderá ser acompanhado através da "Messi Cam", câmera que acompanhará com exclusividade o craque argentino durante toda a partida.

Após essa primeira rodada, cada fase é uma partida de eliminação direta, com acréscimo de 30 minutos em caso de igualdade no placar antes da disputa de pênaltis caso o empate persista.

Se disputar a final da conferência e a MLS Cup (final do torneio), o Inter Miami será dono da casa em ambas porque ficou em primeiro lugar na classificação da temporada regular.

A MLS Cup, no dia 7 de dezembro, coloca frente a frente o campeão do Leste contra o seu homólogo do Oeste.