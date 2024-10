Barcelona atropela Real Madrid em clássico no Santiago Bernabéu

A vitória foi selada mais tarde com gols de Lamine Yamal (77') e do brasileiro Raphinha (84').

Lewwandowski poderia ter feito mais um, acertando a trave quando o jogo estava 2 a 0, mas em todo caso aumentou sua vantagem na artilharia do campeonato com 14 gols, o dobro do segundo colocado.

- Frustração de Mbappé -

Do outro lado, Mbappé simbolizou a frustração do Real Madrid. Em seu primeiro Clássico Espanhol, o astro francês teve dois gols anulados por impedimento (30' e 66').

Com um sistema defensivo bem postado, a armadilha do técnico Hansi Flick funcionou perfeitamente para o desespero do time merengue.

O primeiro tempo a rede não balançou, mas o ritmo foi frenético, com bons momentos para ambas as equipes.