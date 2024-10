Napoli vence Lecce e segue na liderança do Campeonato Italiano

O Napoli segue firme na liderança do Campeonato Italiano, apesar de ter sofrido para vencer o Lecce em casa por 1 a 0 neste sábado (26), pela 9ª rodada, um resultado que coloca pressão sobre seus perseguidores.

Com esta quarta vitória seguida, o time napolitano chega a 22 pontos, agora provisoriamente com cinco de vantagem sobre a Inter de Milão (2ª) e seis sobre a Juventus (3ª). Essas duas equipes se enfrentam no domingo, no 'Derby d'Italia', principal atração deste fim de semana no 'Calcio'.

O capitão do Napoli, Giovanni Di Lorenzo, marcou no segundo tempo (73') o único gol da partida no estádio Diego Maradona, aproveitando rebote do goleiro do Lecce depois de uma cabeçada de Scott McTominay.