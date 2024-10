Apetite por risco retorna a Wall Street, que fecha em alta

O barril de tipo Brent caiu 6,09%, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) recuou 6,13%.

Assim, depois de cinco sessões consecutivas no vermelho, o Dow Jones teve uma recuperação técnica graças às compras a bons preços.

Entre as ações favoritas do dia esteve o McDonald's (+1,43%), que anunciou que retomará "esta semana" as vendas de um hambúrguer que foram suspensas após uma onda de contaminação com a bactéria Escherichia coli em várias lanchonetes dos Estados Unidos.

Também subiram os papéis de 3M (+4,44%) e Goldman Sachs (+2,14%), que sofreram na semana passada.

Esta semana, a bolsa receberá uma onda de resultados de empresas e indicadores. A Alphabet abrirá a sequência nesta terça-feira, seguida por Microsoft e Meta na quarta, e Apple e Amazon na quinta.

Além disso, será conhecida a estimativa para o crescimento do terceiro trimestre na quarta-feira; o índice de inflação PCE na quinta, e o informe mensal sobre emprego na sexta.