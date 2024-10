Compensação justa ou conhecimento livre: genes sequenciados entram sorrateiramente na COP16

"Uma vez que a sequência é inserida em um banco de dados público, geralmente não se aplicam obrigações de compartilhamento de benefícios", disse à AFP Cali Nithin Ramakrishnan, pesquisador da Third World Network, uma ONG de defesa de países em desenvolvimento.

"Quando as informações sobre a sequência do sândalo estão disponíveis em um banco de dados, não importa se a Índia quer ou não compartilhar seu sândalo com uma empresa de cosméticos".

Isso "elimina a capacidade da Índia de regular o acesso ao sândalo e lucrar com ele", acrescenta Ramakrishnan.

- Obrigatório -

Um ponto de discórdia em Cali é a exigência dos países em desenvolvimento de que o pagamento pelo uso de dados genéticos digitais seja obrigatório, talvez por meio de uma taxa de 1% sobre os lucros.

Eles também querem garantias de benefícios não monetários, como o acesso a vacinas produzidas a partir de informações genéticas obtidas de vírus e outros agentes patogênicos.