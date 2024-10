Inglaterra instala 'zonas de proteção' ao redor de clínicas que realizam abortos

A Inglaterra vai instalar "zonas de proteção" ao redor das clínicas que realizam abortos em Inglaterra e País de Gales, para garantir a proteção das mulheres e manter à distância os militantes antiaborto, anunciou o governo britânico nesta quinta-feira (31, data local).

Esta medida foi aprovada em 2023, mas sua aplicação foi protelada sob o governo conservador.

Um "perímetro de 150 metros será instalado ao redor de todas as clínicas e hospitais que oferecem serviços de aborto", indica o comunicado do Ministério do Interior.