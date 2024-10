Tropas russas avançam lentamente, mas corroem moral da Ucrânia

"Derrotar um inimigo é matar a esperança em sua casa. Quando o sacrifício das pessoas que morrem não tem valor, não faz mais sentido lutar", destaca Goya.

"O governo Zelensky, confrontado com o cansaço da guerra entre a população civil, enfrenta dificuldades para mobilizar" recrutas, confirma um oficial militar francês que pediu anonimato.

Kiev anunciou na terça-feira uma nova mobilização de 160 mil soldados, especialmente devido ao receio de um deslocamento de soldados norte-coreanos.

- Espera ocidental -

Especialistas apontam para as grandes perdas do lado russo. Para Ivan Klyszcz, do Centro Internacional de Defesa e Segurança (ICDS), da Estônia, no ritmo atual, Moscou "tomaria o restante do Donbass em vários meses, a um custo extremamente elevado, provavelmente insustentável".

Enquanto isso, os ocidentais adiam as decisões. O "plano de vitória" de Zelensky, que supostamente o colocaria em uma posição de força para negociar, divide seus aliados, e as eleições nos Estados Unidos trazem incertezas.