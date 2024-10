Barcelona renova com Fermín López até 2029

O meio-campista espanhol Fermín López renovou seu contrato com o Barcelona até 2029, anunciou o clube catalão nesta quinta-feira (31).

"Barcelona e Fermín López chegaram a um acordo para estender o contrato do jogador até 30 de junho de 2029", escreveu o Barça em comunicado publicado em seu site, no qual informou que a cláusula de rescisão do novo vínculo é de 500 milhões de euros (R$ 3,1 bilhões na cotação atual).

"Estou muito feliz por continuar no clube da minha vida", confessou o jovem jogador de 21 anos, formado nas categorias de base do Barça.