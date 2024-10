Dentes, lábios, seios: Albânia vive o auge do turismo estético

Depois de uma primeira intervenção em fevereiro para extração e colocação de implantes, retornou a Tirana em setembro "feliz" por ter recuperado o sorriso.

"Como animadora é importante estar bem penteada e ter dentes bonitos", explica ela sem esconder a alegria.

- "Beleza em todas as idades" -

Os baixos custos de gestão e dos impostos, que não ultrapassam os 15%, permitem que as clínicas albanesas sejam muito competitivas e ganhem um lugar no mapa do turismo médico.

O volume de negócios do setor é estimado entre 200 e 250 milhões de euros anuais (1,25 a 1,59 bilhão de reais).

Anna Maria, uma italiana de Milão, aproveita as férias na Albânia para colocar facetas dentárias e fazer uma cirurgia labial.