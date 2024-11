Filhos de Diego Maradona lançam fundação em seu nome e construirão mausoléu

Os filhos do ídolo argentino Diego Maradona lançaram nesta quinta-feira (31) a Fundação Maradona com o objetivo de honrar o legado do astro do futebol e apresentaram um mausoléu no centro de Buenos Aires, onde serão transferidos seus restos e que poderá ser visitado pelo público em geral.

"Essa ideia nasce do desejo de honrá-lo e preservar seu legado para manter viva sua marca", disse Dalma Maradona, filha do jogador, emocionada, durante a apresentação.

"Queremos que nosso pai possa estar próximo do amor do povo e realizar o desejo de todos aqueles que queiram levar-lhe uma flor", explicou ela, referindo-se à construção do mausoléu, cuja abertura está prevista para 2025.