Inundações deixam cinco mortos no Vietnã

Inundações repentinas no centro do Vietnã mataram cinco pessoas, atingiram centenas de casas e destruíram colheitas, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira, após a passagem da tempestade tropical Trami.

A tempestade atingiu o centro do Vietnã no domingo, após uma passagem devastadora pelas Filipinas, onde deixou mais de 100 mortos.

Cinco pessoas morreram na província de Quang Binh e cinco ficaram feridas, informou o Ministério da Agricultura.