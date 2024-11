Norris vence corrida sprint do GP do Brasil de Fórmula 1

Além da dobradinha, a McLaren ampliou a vantagem no Mundial de construtores, que lidera com 581 pontos, à frente da Ferrari (546) e da Red Bull (519).

- Pérez pontua -

Vencedora dos dois últimos títulos por equipes, a Red Bull esteve perto de somar novamente com seu outro piloto, o mexicano Sergio Pérez, que melhorou o ritmo em relação a sexta-feira e ficou na oitava colocação, após ter largado cinco posições atrás.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari), vencedor do Grande Prêmio do México no último domingo, ficou na quinta colocação, à frente do britânico George Russell (Mercedes).

O francês Pierre Gasly (Alpine-Renault), sétimo e que utilizou pneus médios em uma manhã quente e sem sinais de chuva, pelo menos até o momento, completou o grupo de oito pilotos que somaram pontos.

A revelação argentina, Franco Colapinto (Williams), ganhou uma posição e terminou em 13º.