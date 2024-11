Momentos-chave da campanha eleitoral para as presidenciais americanas

O pânico se apoderou dos democratas.

Para surpresa de todos, Donald Trump optou pela moderação diante dos problemas do rival.

- Tentativa de assassinato -

Em uma nova reviravolta, em 13 de julho, Donald Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato durante um comício na cidade de Butler, no estado da Pensilvânia (nordeste). Ele ficou ferido na orelha direita, ao ser alvejado por tiros disparados por um homem que estava em um terraço.

Com um punho para cima, ele foi retirado do local por agentes do Serviço Secreto que o cercaram no palanque, enquanto murmurava a palavra "Luta".

Após um breve momento de unidade nacional, republicanos e democratas retomaram a campanha e seus ataques.