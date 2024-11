Campeão do Masters 1000 de Paris, Zverev volta a ser número 2 do mundo

O tenista alemão Alexander Zverev, campeão do Masters 1000 de Paris no final de semana, recuperou a segunda posição no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (4), atrás do italiano Jannik Sinner, que se mantém como número 1 do mundo.

Zverev, que no domingo conquistou seu sétimo título de Masters 1000 (segunda categoria mais importante entre os torneios, depois dos Grand Slam), alcançou o segundo posto no ranking da ATP pela primeira vez em junho de 2022, mas a grave lesão que sofreu em Roland Garros o afastou das quadras pelo resto daquela temporada.

O número 3 é o espanhol Carlos Alcaraz, eliminado prematuramente em Paris, com derrota nas oitavas de final diante do francês Ugo Humbert, que por ter chegado à decisão deu o grande salto da classificação no Top 20, ganhando quatro posições e se colocando como 14º do ranking.