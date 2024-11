Metano, óxido nitroso, gases fluorados: os outros gases de efeito estufa

"As emissões globais induzidas pelo homem, dominadas pelas entradas de nitrogênio na agricultura, aumentaram 30% nas últimas quatro décadas", concluiu um importante estudo sobre o assunto publicado na revista Nature em 2020.

Uma solução pode ser o uso mais eficiente dos fertilizantes. "Dois terços do potencial de mitigação da mudança climática do N2O poderiam ser alcançados através da redução dos fertilizantes em apenas 20% da área cultivada do mundo, especialmente nas regiões agrícolas subtropicais úmidas", afirmou o pesquisador francês Philippe Ciais em 2021.

- Os gases fluorados -

Os gases fluorados (PFC, HFC e SF6) são poderosos gases de efeito estufa encontrados em sistemas de refrigeração, bombas de calor, ares-condicionados ou redes elétricas.

Embora sejam utilizados em quantidades muito menores do que outros gases, destacam-se pelo seu enorme poder de aquecimento: o SF6, utilizado nos transformadores elétricos, tem um efeito de estufa 24.000 vezes superior ao do CO2 ao longo de 100 anos.

O Protocolo de Montreal, assinado em 1987 e ratificado por 195 países, já reduziu significativamente a quantidade de outro gás (CFC) que destrói a camada de ozônio na atmosfera. Em 2016, o Acordo de Kigali também previu a eliminação progressiva dos HFC.