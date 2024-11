China se prepara para as 'turbulências' de uma nova era Trump

Essa proposta poderia implicar em um aumento de custo de US$ 500 bilhões (2,88 trilhões de reais) para os produtos importados da China, calculou a PineBridge Investments.

O cenário é parcialmente familiar para Pequim. Durante seu primeiro mandato (2017-2021), Trump já lançou uma feroz guerra comercial contra o gigante asiático, decretando taxas alfandegárias significativas sobre os produtos desse país.

- Cartas de negociação -

Com sua economia crescendo a uma das taxas mais lentas em décadas, a China provavelmente não tem interesse em aumentar as tensões com os Estados Unidos, seu maior parceiro comercial, estimam os analistas.

"As relações econômicas e comerciais serão as mais afetadas", previu Wu Xinbo. Trump "já disse que usaria a carta das tarifas adicionais contra a China".

Ainda assim, a cifra de 60% pode fazer parte das táticas de Trump, que sempre se vangloriou de suas duras habilidades de negociação.