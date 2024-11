Olympique de Marselha perde em casa e coloca vice-liderança no Francês em risco

Os jogos em casa estão sendo um martírio para o Olympique de Marselha nesta temporada. A equipe não vence em seu estádio desde meados de setembro.

Graças á vitória, o Auxerre sobe provisoriamente para a sexta posição na tabela, depois de vencer três de seus últimos quatro jogos.

O time construiu o resultado no primeiro tempo, com os gols de Lassine Sinoyoko (10'), Gaëtan Perrin (43') e Hamed Traoré (45'). Depois do intervalo, o Olympique descontou com o inglês Mason Greenwood cobrando pênalti (65').

A decepção foi evidente entre os torcedores de Marselha, que começaram a deixar o estádio antes do apito final. Os que ficaram não pouparam as vaias à equipe.

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação: