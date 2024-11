EUA afirma que Israel não violou legislação americana em relação à ajuda para Gaza

O governo dos Estados Unidos afirmou nesta terça-feira (12) que Israel não violou a legislação americana no que se refere à ajuda humanitária para Gaza, mas pediu mais avanços, um mês depois de Washington ameaçar retirar seu apoio militar.

"Não fizemos nenhuma avaliação de que eles estejam violando a lei americana", garantiu o porta-voz do Departamento de Estado Vedant Patel, às vésperas do vencimento do prazo de 30 dias estabelecido na carta em que Washington pedia um aumento da quantidade de assistência humanitária que entra no território palestino.

