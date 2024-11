Eleição impulsiona negócios de Trump, mas levanta preocupações sobre conflitos de interesse

Desde 2016, o político de origem nova-iorquina não tem funções na direção do grupo fundado por seu pai, a Trump Organization. Mas mantém sua participação através de um "trust fond", um fundo fechado e administrado por terceiros.

Essa estrutura foi implementada inicialmente para confiar a gestão de seus interesses a terceiros durante o seu primeiro mandato. Contudo, desde que deixou a Casa Branca, Trump passou a ser um dos administradores desse mecanismo.

"Talvez ele não tenha um papel direto" na Trump Organization, que concentra ativos imobiliários e contratos de gestão de propriedades como hotéis e clubes de golfe. "Mas não é possível estar mais próximo do negócio sem geri-lo diretamente do que tendo seus filhos no comando", ressalta Hass.

"Trump é uma marca que polariza, mas a eleição fortaleceu as associações positivas" com ela e "isso vai ajudar" os negócios de Trump, aponta Tim Calkins, professor de marketing na universidade Northwestern.

"Este retorno [...] transformou completamente a marca", que tem um "grande poder", acrescenta.

- Contratos e influência -

Nos últimos anos, a Trump Organization concluiu várias transações importantes no exterior, em particular em 2024 para construir uma torre residencial na Arábia Saudita em colaboração com a incorporadora local Dar Global.