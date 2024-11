Vini Jr. volta a decepcionar na Seleção, que não convence

Depois de emendar pela primeira vez em mais de um ano duas vitórias seguidas (contra Chile e Peru), o Brasil fez um bom jogo e dominou o primeiro tempo contra a Venezuela, mas caiu de rendimento na segunda etapa.

Com um esquema tático ofensivo, usando quatro atacantes (Vini Jr. e Savinho pelas pontas, Raphinha como meia e Igor Jesus como centroavante) e a verticalidade de Bruno Guimarães e Gerson no meio-campo, o Brasil criou várias oportunidades para marcar antes do intervalo.

No entanto, teve que se conformar com o empate, que deixa a equipe na terceira posição com 17 pontos, cinco atrás da líder Argentina, à espera do jogo entre Uruguai (quarto com 16 pontos) e Colômbia (vice-líder com 19) nesta sexta-feira, em Montevidéu.

- Instabilidade -

A movimentação rápida e o jogo vertical, com uma forte pressão sobre a defesa e o meio-campo venezuelanos, facilitaram as constantes chegadas do ataque brasileiro, algumas das quais deram trabalho ao goleiro Rafael Romo.

Aos 43 minutos, com bela cobrança de falta de Raphinha, que vive grande momento no Barcelona, a Seleção finalmente conseguiu abrir vantagem, fazendo justiça ao que se viu em campo até então.