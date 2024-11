Irã considera haver chance 'limitada' de negociação sobre seu programa nuclear

Logo após, Araghchi advertiu que Teerã não negociará "sob pressão ou intimidação".

A visita de Grossi ocorreu uma semana depois da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

Em seu primeiro mandato (2017-2021), o republicano adotou uma política de "máxima pressão" contra Teerã, restabelecendo as sanções e retirando os Estados Unidos do acordo de 2015 entre Teerã e as grandes potências sobre o programa nuclear iraniano.

pdm-sbr/vl/js/dga/ic

© Agence France-Presse