Plataforma Roblox reforça controles de segurança em jogos para proteger menores

Fundada em 2004, a Roblox é uma plataforma de criação de jogos online que permite aos usuários jogar, criar e compartilhar experiências virtuais entre si enquanto conversam em tempo real.

O sistema atrai milhões de usuários em todo o mundo, principalmente crianças e adolescentes, mas pesquisas recentes e reportagens indicam que os menores não estão adequadamente protegidos contra golpistas e ameaças no site.

Kaufman detalhou como as contas anônimas dificultavam o rastreamento de pedófilos no site e que as equipes de moderação estavam tendo dificuldades com sua crescente popularidade.

