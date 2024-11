Policiais ficam presos em delegacia na Tailândia por causa de macacos fugitivos

Milhares desses primatas dominam as ruas ao redor do templo Pra Prang Sam Yod, no centro de Lopburi.

Desde o final da década de 1980, a cidade oferece um banquete anual de frutas para sua população de macacos.

Mas seu número crescente, o vandalismo e as brigas em massa tornaram sua difícil convivência com os humanos quase intolerável.

As autoridades de Lopburi tentaram acabar com os conflitos entre humanos e macacos com programas de esterilização e realocação.

