Macron chama Putin à 'razão' frente à escalada na Ucrânia

O presidente francês, Emmanuel Macron, fez um apelo à "razão" a seu homólogo Vladimir Putin nesta terça-feira (19), após o líder russo mencionar a possibilidade de recorrer ao uso de armas nucleares devido à escalada do conflito na Ucrânia.

"Quero realmente chamar a Rússia à razão. Ela tem responsabilidades como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas", disse Macron a jornalistas após a cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

"A Rússia está se tornando uma potência desestabilizadora mundial", acrescentou.