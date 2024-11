Campeonato Espanhol volta com Barcelona tentando manter vantagem na liderança

Depois da pausa para a data Fifa, o Campeonato Espanhol volta neste final de semana com o líder Barcelona visitando o Celta de Vigo (11º) no próximo sábado (23), pela 14ª rodada, precisando vencer para manter a vantagem de seis pontos sobre o Real Madrid (2º), que tem um jogo a menos e no dia seguinte enfrenta o Leganés (14º).

A dúvida para o técnico do Barça, Hansi Flick, está no ataque. Com Ansu Fati novamente lesionado e Ferran Torres fora, só quatro atacantes estão à disposição.

No entanto, a grande incógnita é a presença ou não de Lamine Yamal, que não jogou pela seleção espanhola para se recuperar de uma pancada que sofreu em um jogo contra o Estrela Vermelha pela Champions.