Max Verstappen faz a pole position do GP do Catar de F1

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), que selou o tetracampeonato mundial na semana passada, em Las Vegas, vai largar na pole position do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, depois de ter sido o mais rápido na classificação disputada neste sábado (30), no circuito de Lusail.

Verstappen terminou à frente dos britânicos George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren).

O holandês conquistou assim a 41ª pole position de sua carreira na F1, a nona nesta temporada. Mas ele não obtinha tal resultado desde o GP da Áustria, no final de junho.