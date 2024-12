O Centro de Alertas de Tsunami cancelou o alerta emitido no noroeste dos Estados Unidos após um forte terremoto de magnitude 7, nesta quinta-feira (5).

O epicentro do terremoto foi registrado no norte da Califórnia, informou o serviço Geológico nacional, enquanto um alerta de tsunami foi emitido até o sul do estado de Oregon.

