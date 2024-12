Monaco vence Toulouse e dorme na vice-liderança do Francês

Depois de perder para o Olympique de Marselha na semana passada, o Monaco recuperou provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Francês ao derrotar o Toulouse por 2 a 0 neste sábado (7), pela 14ª rodada.

Com a vitória, o time do Principado soma 29 pontos e fica a cinco do líder Paris Saint-Germain, que na sexta-feira empatou em 0 a 0 com o Auxerre. Mas os monegascos podem voltar à terceira posição na tabela ao final da rodada, caso o Olympique vença o Saint-Etienne no domingo.

O resultado também permite ao Monaco se preparar com tranquilidade para o jogo da próxima quarta-feira contra o Arsenal, pela Liga dos Campeões.