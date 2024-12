Arsenal tem gol anulado no fim e empata com o Fulham no Inglês

Depois de sair atrás no placar e ter o gol da virada anulado no fim, o Arsenal ficou no empate fora de casa em 1 a 1 com o Fulham neste domingo (8), pela 15ª rodada do Campeonato Inglês.

Raúl Jiménez abriu o placar com um chute cruzado na primeira jogada de perigo dos anfitriões (11'), já que nos primeiros dez minutos os 'Gunners' tiveram amplo domínio, com posse de bola superior aos 80%.

O Arsenal conseguiu o empate no segundo tempo em jogada de escanteio arrematada por William Saliba (55'). Na reta final, o time do técnico Mikel Arteta acreditou ter chegado à virada quando Bukayo Saka fez o segundo gol (88'), mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento do atacante da seleção inglesa.