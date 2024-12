Depois da Libertadores, Botafogo conquista o Campeonato Brasileiro

Na etapa final, o São Paulo empatou com William Gomes (63'), mas nos acréscimos o volante Gregore, expulso no primeiro minuto da final da Libertadores contra o Atlético-MG, fez o gol da vitória do Botafogo (90'+2).

O outro postulante ao título, o Palmeiras, foi derrotado em casa por 1 a 0 pelo Fluminense, que com a vitória confirmou sua permanência na Série A do Brasileiro.

O gol do jogo no Allianz Parque foi marcado no primeiro tempo pelo volante colombiano Kevin Serna (37'), que invadiu a área e bateu de esquerda no canto do goleiro Weverton.

O último rebaixado foi o Athletico-PR, derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 em Belo Horizonte, que fará companhia a Criciúma, Atlético-GO e Cuiabá na Série B de 2025.

Campeão do Brasil e da América, o Botafogo agora se prepara para a disputa da Copa Intercontinental. O time estreia na competição nesta quarta-feira, contra o Pachuca do México, em jogo de quartas de final.

