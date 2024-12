A dramática busca por desaparecidos na Síria

As cenas no hospital são fortes. Um médico pergunta a um grupo se alguém reconhece o "corpo número nove", enquanto passa um celular com a foto de um cadáver.

Se alguém acha que pode identificar um familiar, o corpo é levado para outra sala para confirmação.

Uma mãe acaba de sair do necrotério. Ela não encontrou seu filho, mas ao tocar em outros corpos, ficou com as mãos marcadas de sangue. "Ainda estava fresco", diz ela com a voz embargada.

O perito forense Dr. Yasser al Qassem confirma que alguns dos cadáveres trazidos do hospital de Harasta mostram sinais de morte recente. Embora as datas e as causas da morte ainda não tenham sido estabelecidas, a condição dos corpos é evidente a olho nu.

- Matadouro humano -

Nabil Hariri, de 39 anos, viajou de Daraa (sul) a Damasco ao saber da queda de Assad. Ele procura o irmão, preso em 2014 quando tinha apenas 13 anos.