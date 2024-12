El Salvador: o dilema de escolher entre segurança e outros direitos

"Oficiais da polícia disseram à Human Rights Watch que algumas das prisões são motivadas por uma política de cotas, que exige que os policiais prendam um determinado número de pessoas por dia.

De acordo com Leonor Arteaga, diretora da Due Process Foundation, o estado de emergência "foi vendido como necessário para a redução do crime e a segurança pública", mas "na realidade, ele é usado para manter o controle da população e gerar medo".

"Mas, para deixar claro, o cenário atual não foi criado exclusivamente pelo Executivo; o Judiciário tem desempenhado um papel fundamental na facilitação de abusos" com promotores e juízes "que não questionam essas práticas, embora tenham o dever de fazê-lo", ela acusou.

Para pôr um fim à situação, ela propõe a revogação do estado de emergência, a criação de algum mecanismo de revisão com especialistas para examinar os casos dos detidos e analisar o que aconteceu "através das lentes do direito penal internacional".

- Bebê morto -

Porque "provavelmente o que estamos vendo não são apenas violações dos direitos humanos", mas também "crimes contra a humanidade", disse Arteaga.