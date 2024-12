Fiorentina perde para Bologna (1-0) e tem sua série de 8 vitórias na Serie A interrompida

A Fiorentina, que vinha de oito vitórias consecutivas na Serie A, encerrou essa ótima sequência ao perder por 1 a 0 na visita ao Bologna, neste domingo (15), pela 16ª rodada do campeonato italiano.

Um gol do dinamarquês Jens Odgaard no segundo tempo (59') causou a primeira derrota dos toscanos no campeonato desde a derrota em meados de setembro, em Bérgamo, diante da Atalanta.

Este revés faz com que a Fiorentina continue com 31 pontos, na quarta posição, agora seis pontos atrás da líder Atalanta, que no sábado havia vencido por 1 a 0 na visita ao modesto Cagliari (17º).