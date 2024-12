O Golã sírio, um local estratégico anexado por Israel

No domingo, o governo israelense aprovou um projeto para dobrar a população nas Colinas de Golã anexadas, ao qual destinou uma quantia de 40 milhões de shekels (66,5 milhões de reais).

- Guerra síria -

A mudança de poder em Damasco também modificou a situação no plano militar. A linha de cessar-fogo era considerada relativamente calma até o início da guerra civil na Síria, em 2011.

As tensões se intensificaram com a aproximação do Irã e do movimento islamista libanês Hezbollah, dois grandes inimigos de Israel, ao clã Assad.

O Hezbollah, por sua vez, disparou foguetes em várias ocasiões contra as Colinas de Golã após o início da guerra em Gaza, desencadeada pela incursão letal de milicianos do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou, no domingo, após a queda de Assad, que tinha ordenado ao exército "tomar" a zona desmilitarizada, até o restabelecimento da segurança da região.