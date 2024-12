Gabriel Jesus leva Arsenal à semifinal da Copa da Liga; Liverpool e Newcastle avançam

Mas o Southampton reagiu no segundo tempo e pressionou em busca do resultado, mas só conseguiu marcar com Cameron Archer (59') e não evitou a derrota.

Já o Newcastle teve vida mais tranquila contra o Brentford, vencendo por 3 a 1 com dois gols do italiano Sandro Tonali no primeiro tempo (9' e 43').

O terceiro foi obra do suíço Fabian Schar (69'), que só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes depois de receber assistência do brasileiro Bruno Guimarães.

Nos acréscimos, o Brentford diminuiu com o congolês Yoane Wissa (90'+1).

O último semifinalista da Copa da Liga Inglesa será definido nesta quinta-feira, com o duelo entre Tottenham e Manchester United.

bur-dam/dr/cb/rpr